Продажи автомобилей такси в лизинг в начале 2026 года снизились на 28–40%

Объем продаж автомобилей для такси в январе 2026 г. сократился в денежном выражении почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов. Такая же динамика была и в 2025 г. По оценкам коммерческого директора «Флит лизинга» Руслана Моллаева, бизнес в сфере поставок машин такси в январе – феврале 2026 г. уменьшился в годовом выражении на 28%.