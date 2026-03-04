Продажи автомобилей такси в лизинг в начале 2026 года снизились на 28–40%Рынок ждет прояснения ситуации с перечнем доступной техники и снижения ставки ЦБ
Объем продаж автомобилей для такси в январе 2026 г. сократился в денежном выражении почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов. Такая же динамика была и в 2025 г. По оценкам коммерческого директора «Флит лизинга» Руслана Моллаева, бизнес в сфере поставок машин такси в январе – феврале 2026 г. уменьшился в годовом выражении на 28%.
Абсолютные значения собеседники «Ведомостей» не приводят. По оценке руководителя комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александра Николаенко, на сферу такси в среднем приходится 20–25% всех продаж легковых автомобилей в лизинг.
