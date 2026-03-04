Новую концепцию кластера «Три вулкана» направили на согласование в правительство

Обновленная концепция реализуемого группой «Интеррос» проекта горного кластера «Три вулкана» на Камчатке направлена в правительство России, где проходит процедуру согласования. Об этом говорится в ответе министра экономического развития Камчатского края Галины Басовой на редакционный запрос «Ведомостей». После согласования инвестор продолжит реализацию инвестпроекта, уточнила она.