Новую концепцию кластера «Три вулкана» направили на согласование в правительство

Корректировка предусматривает изменение состава туристических объектов на Камчатке
Александр Тихонов
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Обновленная концепция реализуемого группой «Интеррос» проекта горного кластера «Три вулкана» на Камчатке направлена в правительство России, где проходит процедуру согласования. Об этом говорится в ответе министра экономического развития Камчатского края Галины Басовой на редакционный запрос «Ведомостей». После согласования инвестор продолжит реализацию инвестпроекта, уточнила она.

«Ведомости» направили запрос в правительство России.

