Госзакупки лекарств и медоборудования сократились впервые за четыре года

Госзакупки лекарств и медоборудования сократились впервые за четыре годаЭто, скорее всего, связано с тем, что часть необходимых государству средств была приобретена заранее
Общий объем госзакупок лекарственных препаратов, медицинского оборудования и услуг по итогам 2025 г. составил 1,94 трлн руб., сообщает «РТС-тендер» со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). По информации компании, это на 1,5% меньше, чем было в позапрошлом году. Ее представитель также уточняет, что данный показатель снизился впервые за последние четыре года. Он напоминает, что в 2022 г. госзакупки в медицинской сфере выросли на 2,6% до 1,57 трлн руб., в 2023 г. они остались на том же уровне, а в позапрошлом году увеличились на 25,5% до 1,97 трлн руб. В «РТС-тендере» также добавляют, что сервис учитывал все заключенные в рамках госзаказа контракты.
Снижение закупок лекарственных средств государственными органами в 2025 г. подтверждает и представитель компании «Курсор» (занимается сбором и анализом медицинских тендеров). Но, по его словам, падение год к году составило 6,6% до 1,15 трлн руб. Он добавляет, что платформа также брала в расчет все завершенные за данный период тендеры. А вот в DSM Group утверждают, что объем государственных закупок лекарственных препаратов по итогам 2025 г., наоборот, увеличился в денежном выражении на 26% до 1,03 трлн руб. Правда, эта компания брала за основу исполненные по итогам 2025 г. обязательства, а значит, договоры по ним могли быть заключены в позапрошлом году. В Минфине России сообщили, что ведомство поделится информацией о госзакупках лишь в середине II квартала 2026 г. В Минздраве на запрос «Ведомостей» не ответили.