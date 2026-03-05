Госзакупки лекарств и медоборудования сократились впервые за четыре года

Снижение закупок лекарственных средств государственными органами в 2025 г. подтверждает и представитель компании «Курсор» (занимается сбором и анализом медицинских тендеров). Но, по его словам, падение год к году составило 6,6% до 1,15 трлн руб. Он добавляет, что платформа также брала в расчет все завершенные за данный период тендеры. А вот в DSM Group утверждают, что объем государственных закупок лекарственных препаратов по итогам 2025 г., наоборот, увеличился в денежном выражении на 26% до 1,03 трлн руб. Правда, эта компания брала за основу исполненные по итогам 2025 г. обязательства, а значит, договоры по ним могли быть заключены в позапрошлом году. В Минфине России сообщили, что ведомство поделится информацией о госзакупках лишь в середине II квартала 2026 г. В Минздраве на запрос «Ведомостей» не ответили.