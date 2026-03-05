Число российских дронов в реестре Минпромторга с 2026 года резко сократилось

Количество типов беспилотных авиасистем (БАС), внесенных в российский реестр радиоэлектронной продукции, формируемый Минпромторгом, сократилось более чем вдвое – с 76 в 2025 г. до 28 в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники ведомства Алексей Сердюк. Выбывшие дроны не смогли соответствовать требованиям по уровню локализации, установленным Минпромторгом и вступившим в силу с начала года.