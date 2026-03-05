Газета
Аналитики ожидают снижения погрузки РЖД в 2026 году до минимума за 25 лет

Основной причиной будет негативная рыночная конъюнктура при экспорте угля и других грузов
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Погрузка на сети РЖД в 2026 г. может сократиться на 4% к показателю прошлого года до исторического минимума в 1,073 млрд т. Такой прогноз приводит в своем обзоре аналитическая компания «Эйлер». Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2001 г. – 1,058 млрд т.

В обзоре отмечается, что в этом году сократится погрузка почти всех основных грузов. Сильнее всего в абсолютном выражении сократится погрузка каменного угля – на 17,4 млн т – и строительных грузов – на 12,5 млн т. По итогам этого года погрузка каменного угля составит 307,1 млн т (-5%), нефти и нефтепродуктов – 191,1 млн т (-3%), железной и марганцевой руды – 107,6 млн т (-1%), строительных грузов – 86,8 млн т (-13%), черных металлов – 48,1 млн т (-5%), зерна – 27,1 млн т (-1%), лесных грузов – 23,9 млн т (-4%), цемента – 18,3 млн т (-10%) и т. д. Исключением станет погрузка удобрений, которая в 2026 г. вырастет на 6% до 74 млн т, считают эксперты «Эйлера».

