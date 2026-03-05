Аналитики ожидают снижения погрузки РЖД в 2026 году до минимума за 25 лет

В обзоре отмечается, что в этом году сократится погрузка почти всех основных грузов. Сильнее всего в абсолютном выражении сократится погрузка каменного угля – на 17,4 млн т – и строительных грузов – на 12,5 млн т. По итогам этого года погрузка каменного угля составит 307,1 млн т (-5%), нефти и нефтепродуктов – 191,1 млн т (-3%), железной и марганцевой руды – 107,6 млн т (-1%), строительных грузов – 86,8 млн т (-13%), черных металлов – 48,1 млн т (-5%), зерна – 27,1 млн т (-1%), лесных грузов – 23,9 млн т (-4%), цемента – 18,3 млн т (-10%) и т. д. Исключением станет погрузка удобрений, которая в 2026 г. вырастет на 6% до 74 млн т, считают эксперты «Эйлера».