«Северсталь» поставит башни для ветряков «Форвард Энерго» на 26 млрд рублей

«Северсталь» поставит башни для ветряков «Форвард Энерго» на 26 млрд рублейПроект позволит компании нарастить долю выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью
Дочерняя структура «Северстали» – «Северсталь стальные башни» – поставит 264 комплекта башен ветроэнергетических установок (ВЭУ) для проектов компании «Форвард Энерго» (ранее – «Фортум») в Самарской области на сумму 25,7 млрд руб. Это следует из материалов портала госзакупок, с которыми ознакомились «Ведомости».
Конкурс в интересах «Форвард Энерго» провела ее дочерняя компания – «Проекты зеленой энергетики» (ПЗЭ). «Северсталь стальные башни» стала единственным участником конкурса. «Ведомости» направили запросы в «Северсталь» и «Форвард Энерго».
