Продажи цветов на 8 марта могут достигнуть 70 млрд рублей

Порядка 15% годовых продаж в этом сегменте обеспечивает Международный женский день (8 марта), утверждает Бурмистров. Получается, что в этом году на покупку цветов в этот день граждане России могут потратить 69 млрд руб., – годом ранее этот показатель составлял 61,5 млрд руб. А с учетом Дня святого Валентина (14 февраля) доля продаж может достичь 20% (92 млрд руб.) от общего оборота, уточняет эксперт. Его оценки разделяет и руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. По его словам, эти два праздника могут обеспечить около 10–20% годовой реализации цветов. Он добавляет, что именно на февраль и март приходится также пик импорта цветочной продукции – около 20% годового объема.