Продажи цветов на 8 марта могут достигнуть 70 млрд рублей

Продажи цветов на 8 марта могут достигнуть 70 млрд рублейЭтот праздник обеспечивает порядка 15% оборота продавцов такой продукции
Общий объем рынка цветов в России по итогам 2025 г. составил около 460 млрд руб. в денежном выражении и 2,2 млрд единиц в натуральном, подсчитал специально для «Ведомостей» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Исходя из его слов получается, что к позапрошлому году этот показатель увеличился на 12,1% в рублях и на 4,7% в штуках. По оценке Национального рейтингового агентства, общий объем ввоза цветов в Россию в 2025 г. мог достигнуть примерно $429 млн (33,7 млрд руб. по курсу ЦБ).
Порядка 15% годовых продаж в этом сегменте обеспечивает Международный женский день (8 марта), утверждает Бурмистров. Получается, что в этом году на покупку цветов в этот день граждане России могут потратить 69 млрд руб., – годом ранее этот показатель составлял 61,5 млрд руб. А с учетом Дня святого Валентина (14 февраля) доля продаж может достичь 20% (92 млрд руб.) от общего оборота, уточняет эксперт. Его оценки разделяет и руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. По его словам, эти два праздника могут обеспечить около 10–20% годовой реализации цветов. Он добавляет, что именно на февраль и март приходится также пик импорта цветочной продукции – около 20% годового объема.