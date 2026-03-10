Газета
Главная / Бизнес /

Российские компании в 2025 году нарастили экспорт СУГ в Азию в 1,6 раза

Производители смогли перенаправить поставки с европейского рынка на фоне санкций ЕС
Василий Милькин
Vasily Fedosenko / Reuters
Vasily Fedosenko / Reuters

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в страны Азии, включая Турцию, в 2025 г. увеличился в 1,6 раза к показателю предыдущего года и достиг 2,9 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего в прошлом году выросли поставки в Китай – в 2,1 раза до 855 600 т и страны Средней Азии (без учета Афганистана) – в 2,2 раза до 671 700 т. Экспорт в Афганистан увеличился на 42% до 463 100 т, в Турцию – на 12% до 904 100 т. Поставки в Монголию в прошлом году сократились на 1% до 44 500 т.

