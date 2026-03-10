РФ может перенаправить поставки углеводородов на фоне ближневосточного конфликта

РФ может перенаправить поставки углеводородов на фоне ближневосточного конфликтаСитуация в регионе может привести к изменению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти и газа
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может привести к изменению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти и газа, что создает предпосылки для переориентации поставок российских энергоносителей. Об этом 9 марта на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил президент России Владимир Путин.
Совещанию предшествовал резкий рост мировых цен на нефть и газ. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов 9 марта впервые с конца июня 2022 г. превысила $115/барр. и достигла $118,7/барр., свидетельствуют данные биржи ICE. К 20.45 мск цена скорректировалась до $99,5/барр. Цена апрельских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с середины января 2023 г. превысила $800 за 1000 куб. м и достигла $824. Затем она скорректировалась до $671 за 1000 куб. м. Для сравнения: 6 марта цена нефти составляла $92,7/барр., газа – $641 за 1000 куб. м, а 27 февраля (до начала вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном) – $72,9/барр. и $390 за 1000 куб. м соответственно.
Рост цены на нефть ускорился после сообщений о сокращении добычи в Кувейте из-за переполненных хранилищ. Другим драйвером стал прогноз министра энергетики Катара, который допустил остановку производства во всех странах Персидского залива. Рост цены на газ ускорился после сделанного 2 марта заявления компании QatarEnergy о приостановке производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре. Фактическое прекращение судоходства в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, привело к скачку ставок фрахта танкеров на Ближнем Востоке до рекордных уровней («Ведомости» писали об этом 4 марта).
Путин на совещании отметил, что текущие высокие цены на сырьевые товары носят временный характер. Но глобальная логистика поставок в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке будет меняться в пользу более выгодных, более перспективных рынков, а вызванное сложившейся ситуацией изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности, подчеркнул он.
По словам Путина, логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов «самым негативным образом» отражаются на производственных цепочках и всей системе международных экономических отношений. За срывом поставок возникают проблемы экономического характера, растет инфляция, снижается производство промышленных товаров, пояснил президент.
Он отметил, что в 2025 г. через Ормузский пролив осуществлялось около трети мирового морского экспорта нефти – 14 млн барр./сутки, из них них около 80% – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива невозможно, констатировал президент. Изменение логистики потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширения морских терминалов и будет сопряжено с высокими политическими рисками, пояснил Путин.
Аналогичная ситуация, по его словам, складывается на мировом газовом рынке: поставки СПГ с Ближнего Востока резко сократились, а оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно.
Президент обратил внимание, что конъюнктура на мировом рынке нефти и газа складывается таким образом, что быстрая переориентация экспорта на рынки, нуждающиеся в увеличении поставок, может позволить закрепиться на них. Это государства, где есть устойчивый долгосрочный спрос и «надежные отношения долгосрочного характера», отметил Путин.
Он напомнил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей и продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными контрагентами. Это не только страны АТР, но и государства Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия, пояснил Путин. В то же время Евросоюз планирует отказаться от закупок энергоносителей к 2027 г., напомнил он. В связи с этим перед правительством поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок, перевести эти объемы на «более интересные направления» и закрепиться на этих рынках, подчеркнул он. При этом президент не исключил, что Россия будет поставлять нефть и газ в Европу, если получит от нее сигналы о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.
Продолжающийся рост цен на нефть и газ во многом связан с переоценкой рисков страховыми компаниями, которые де-факто отказались покрывать форс-мажоры при перевозках по Ормузскому проливу, считает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. При этом рост цен ускорился на фоне атак на нефтегазовые объекты, отмечают советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В ближайшие дни цена на нефть Brent будет держаться на уровне $100/барр., считают эксперты. В моменте котировки могут повышать $150/барр., но это будут временные скачки, отмечает Шапошников. С ним согласен Юшков. Впоследствии цена может снизиться до $80-85/барр., говорит Шапошников.