РФ может перенаправить поставки углеводородов на фоне ближневосточного конфликта

Он напомнил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей и продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными контрагентами. Это не только страны АТР, но и государства Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия, пояснил Путин. В то же время Евросоюз планирует отказаться от закупок энергоносителей к 2027 г., напомнил он. В связи с этим перед правительством поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок, перевести эти объемы на «более интересные направления» и закрепиться на этих рынках, подчеркнул он. При этом президент не исключил, что Россия будет поставлять нефть и газ в Европу, если получит от нее сигналы о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.