Для запуска регулярных автобусных маршрутов на Кавказе изменят федеральный закон

В некоторых регионах проблемы в организации пассажирских перевозок появляются из-за того, что законодательство не учитывает административно-территориальное устройство субъектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это осложняет организацию транспортного сообщения между городами и селами, особенно когда маршрут проходит через соседний регион, так как альтернативных дорог нет. Такая проблема актуальна как минимум для шести из 55 регионов, которые ответили на запрос министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, сказала «Ведомостям» председатель парламента Кабардино-Балкарской республики Татьяна Егорова. Речь идет о республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, а также Астраханской и Нижегородской областях. По словам Егоровой, в региональный минтранс поступают жалобы от пассажиров из небольших населенных пунктов, где не обслуживаются регулярные маршруты.