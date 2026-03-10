Для запуска регулярных автобусных маршрутов на Кавказе изменят федеральный закон

Для запуска регулярных автобусных маршрутов на Кавказе изменят федеральный законТакие точечные доработки не решат проблему транспортной доступности в целом по стране, считают эксперты
Чтобы наладить регулярное автобусное сообщение между субъектами, парламент Кабардино-Балкарии разработал законопроект о запуске новых межрегиональных маршрутов в Северо-Кавказском (СКФО) и Приволжском (ПФО) федеральных округах. Сейчас общественный транспорт в этих федеральных округах обслуживают частные транспортные компании, которые из-за низкого пассажиропотока не выходят на рейсы в небольшие города и села.
Законопроект 10 марта одобрила с учетом замечаний правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – Белом доме, второй – близкий к комиссии. Изменения коснутся закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом в РФ, а также отдельных законодательных актов. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Смежный межрегиональный маршрут регулярных перевозок соединяет два региона или более и обеспечивает регулярные пассажирские перевозки между ними. Согласно текущей редакции закона об организации регулярных перевозок, такой маршрут закреплен только в границах городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и соседних регионов, в пределах Краснодарского края и Адыгеи, а также между федеральной территорией «Сириус» и Краснодарским краем. То есть в этих субъектах людей обслуживают транспортные компании по госконтрактам за счет бюджетных средств.
В остальных случаях в стране межрегиональные маршруты работают на коммерческой основе, говорит основатель компании InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов. Следовательно, у большинства регионов нет гарантии, что нужные для пассажиров рейсы состоятся: частные перевозчики не станут выполнять маршрут, если из-за низкого трафика пассажиров им это невыгодно, отметил он.
Авторы законопроекта предлагают установить смежные регулярные маршруты между следующими регионами: Ингушетия – Северная Осетия, Мордовия – Пензенская область, Астраханская область – Калмыкия, Нижегородская область – Мордовия, Марий Эл – Кировская область, Марий Эл – Чувашия, Кабардино-Балкария – Ставропольский край и Кабардино-Балкария – Северная Осетия. При этом в финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что для этого не потребуется дополнительных расходов из федерального бюджета.
В некоторых регионах проблемы в организации пассажирских перевозок появляются из-за того, что законодательство не учитывает административно-территориальное устройство субъектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это осложняет организацию транспортного сообщения между городами и селами, особенно когда маршрут проходит через соседний регион, так как альтернативных дорог нет. Такая проблема актуальна как минимум для шести из 55 регионов, которые ответили на запрос министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, сказала «Ведомостям» председатель парламента Кабардино-Балкарской республики Татьяна Егорова. Речь идет о республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, а также Астраханской и Нижегородской областях. По словам Егоровой, в региональный минтранс поступают жалобы от пассажиров из небольших населенных пунктов, где не обслуживаются регулярные маршруты.
При этом субъекты не могут изменять, устанавливать или отменять межрегиональные маршруты, так как такими полномочиями обладают только федеральные власти, сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Представитель пресс-службы Минтранса РФ сообщил «Ведомостям», что министерство концептуально поддерживает инициативу. По его словам, предлагаемые изменения положительно повлияют на организацию пассажирских перевозок. При этом текст проекта требует дополнительного обсуждения. В отзыве правкомиссии говорится, что в материалах к инициативе отсутствуют позиции ПФО и СКФО по предлагаемым изменениям.
Проблема маршрутов с коротким путем следования, которые начинаются и заканчиваются в разных регионах, была частично решена за счет введения смежных регулярных перевозок, отмечает член общественного совета при минтрансе Московской области, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Сергей Храпач. Они формально считались межрегиональными маршрутами, но фактически предназначались для связи между муниципалитетами, продолжает эксперт. Чтобы комплексно решить проблему транспортной доступности, нужно не распространять эту практику на отдельные регионы, а вводить ее в любых субъектах при определенных условиях. Например, это может касаться населенных пунктов, которые находятся близко друг к другу, но расположены в разных регионах и имеют стабильный поток пассажиров, подытожил он.
«Ведомости» направили запрос в правительство для подтверждения положительного отзыва на законопроект.