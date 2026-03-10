В России прекратился рост числа цветочных магазинов

В России прекратился рост числа цветочных магазиновЭто связано с развитием онлайн-продаж и падением рентабельности бизнеса
В мегаполисах России, по данным на февраль, насчитывалось 14 400 цветочных магазинов, подсчитал сервис 2ГИС. По его информации, с февраля 2025 г. их число практически не изменилось, тогда как за предыдущие 12 месяцев их количество увеличилось на 10%. В целом по стране этот показатель по итогам 2025 г. даже сократился, поскольку закрытий в этот период было больше, чем открытий, уточняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это подтверждается и данными «Яндекс карт»: из них следует, что в марте во всех городах России было 39 200 цветочных магазинов, а это на 2,7% меньше, чем было годом ранее.
При этом в данной отрасли все-таки появляются новые игроки: в 2025 г. было зарегистрировано около 3000 специализирующихся на этом бизнесе индивидуальных предпринимателей (ИП) против 1700 в 2024 г., говорит руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Константин Власов, ссылаясь на базу List-Org. Таким образом, по его словам, число новых ИП увеличилось на 76%, всего же их порядка 19 500. За последний год количество организаций розничной торговли цветами выросло примерно на 8% до 20 354, подсчитали в «Точка банке» на основе данных ЕГРЮЛа и ЕГРИПа. Годом ранее их было 18 906.