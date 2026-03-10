Доля «Аэрофлота» в авиаперевозках внутри России достигла нового максимума

В 2021 г. доля группы на ВВЛ России составляла 42,6%, в 2022 г. – 45,4%, в 2023 г. – 45,4%. В 2024 г. она превысила 50% и составила 50,3%. На сайте «Аэрофлота» доступны данные с 2009 г. Ранее доля компании в перевозках на ВВЛ была существенно ниже, например в 2009 г. она составляла 20,6%.