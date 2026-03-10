Доля «Аэрофлота» в авиаперевозках внутри России достигла нового максимума

Доля «Аэрофлота» в авиаперевозках внутри России достигла нового максимумаРекорд совпал с экспансией на российский рынок иностранных авиакомпаний, которые заняли почти половину международных перевозок
Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») обеспечивала 51,5% перевозок на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) России в 2025 г. Это новый максимум за всю постсоветскую историю компании, следует из презентации «Аэрофлота» к финансовой отчетности по МСФО и материалов прошлых лет, с которыми ознакомились «Ведомости».
В 2021 г. доля группы на ВВЛ России составляла 42,6%, в 2022 г. – 45,4%, в 2023 г. – 45,4%. В 2024 г. она превысила 50% и составила 50,3%. На сайте «Аэрофлота» доступны данные с 2009 г. Ранее доля компании в перевозках на ВВЛ была существенно ниже, например в 2009 г. она составляла 20,6%.
