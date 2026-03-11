Газета
Главная / Бизнес /

Пора дать газу

Как СУГ могут помочь автовладельцам и топливно-энергетическому комплексу
Дмитрий Гусев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Скачать оригинал

Скачать webp

Виды автомобильного топлива в России представлены широкой номенклатурой: бензин, дизтопливо; пропан, бутан и их смеси; КПГ и СПГ; электричество. Иногда возникают инициативы по использованию в качестве моторного топлива спиртов (этанола и метанола), водорода и биотоплива. Но все это многообразие условно: близкую к 100% долю занимают бензин и дизтопливо. Только СУГ в гибридных двигателях являются альтернативой, но не самостоятельным видом топлива.

Российский рынок топлива субсидируем. Считается, что низкая стоимость энергоресурсов – не только топлива, но и электроэнергии – должна стать преимуществом для производства всех товаров и услуг. Но это преимущество становится обременением для экономики. Цены на топливо сравнялись или стали выше, чем во многих странах. Отсутствие единой программы по энергоэффективности не стимулирует потребителей к экономии энергоресурсов.

