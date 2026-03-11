Пора дать газу

Виды автомобильного топлива в России представлены широкой номенклатурой: бензин, дизтопливо; пропан, бутан и их смеси; КПГ и СПГ; электричество. Иногда возникают инициативы по использованию в качестве моторного топлива спиртов (этанола и метанола), водорода и биотоплива. Но все это многообразие условно: близкую к 100% долю занимают бензин и дизтопливо. Только СУГ в гибридных двигателях являются альтернативой, но не самостоятельным видом топлива.