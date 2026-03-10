«Росатом» будет вести учет используемых в военных целях ядерных материалов

В соответствии с законопроектом «Росатом» будет наделен полномочиями по ведению государственного регистра ядерных материалов, в том числе военного назначения. Госкорпорация также получит право принимать нормативные правовые акты в этой сфере деятельности, регламентирующие порядок учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением материалов, находящихся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны.