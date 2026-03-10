Газета
«Росатом» будет вести учет используемых в военных целях ядерных материалов

Сейчас единое регулирование в этой сфере отсутствует
Василий Милькин
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство намерено расширить полномочия госкорпорации «Росатом» по государственному учету и контролю ядерных материалов, распространив их на материалы военного назначения. Это следует из проекта внесения изменений в федеральный закон, регулирующий деятельность госкорпорации. Подлинность документа подтвердили два источника «Ведомостей» в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В соответствии с законопроектом «Росатом» будет наделен полномочиями по ведению государственного регистра ядерных материалов, в том числе военного назначения. Госкорпорация также получит право принимать нормативные правовые акты в этой сфере деятельности, регламентирующие порядок учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением материалов, находящихся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны.

