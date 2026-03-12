Российский уголь на Дальнем Востоке подешевел вопреки росту мировых цен

Российский уголь на Дальнем Востоке подешевел вопреки росту мировых ценЭто обусловлено сдержанным спросом на него со стороны ключевого потребителя – Китая, говорят эксперты
Экспортные цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока в начале марта снизились, несмотря на резкий рост ставок фрахта балкеров и увеличение бенчмарка – стоимости австралийского угля. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».
По данным агентства 6 марта (последние доступные показатели), стоимость энергоугля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток снизилась на 1% к уровню предыдущей недели до $89/т.
