Российский уголь на Дальнем Востоке подешевел вопреки росту мировых цен

Это обусловлено сдержанным спросом на него со стороны ключевого потребителя – Китая, говорят эксперты
Василий Милькин
Китай не готов повышать закупочные цены на российский уголь на фоне высоких накопленных запасов и роста добычи в стране
Китай не готов повышать закупочные цены на российский уголь на фоне высоких накопленных запасов и роста добычи в стране / Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортные цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока в начале марта снизились, несмотря на резкий рост ставок фрахта балкеров и увеличение бенчмарка – стоимости австралийского угля. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным агентства 6 марта (последние доступные показатели), стоимость энергоугля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток снизилась на 1% к уровню предыдущей недели до $89/т. 

