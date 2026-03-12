Российский уголь на Дальнем Востоке подешевел вопреки росту мировых цен

Экспортные цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока в начале марта снизились, несмотря на резкий рост ставок фрахта балкеров и увеличение бенчмарка – стоимости австралийского угля. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».