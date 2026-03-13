Производитель косметики Mixit займется продажей парфюмерии

Производитель уходовой и декоративной косметики Mixit подал заявку на регистрацию товарного знака Perfume diary, говорится в материалах Роспатента. Из них следует, что он планирует выпускать парфюмерию. Представитель компании эту информацию подтвердил, уточнив, что под этим брендом уже летом 2026 г. будут выпущены три аромата объемом 50 мл и 15 мл, а также набор из трех миниатюр. Производить их планируется в Китае, реализация же будет происходить как в онлайне, так и в офлайн-магазинах. Запуск нового направления собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что компания видит высокий спрос на такую продукцию у своей аудитории.