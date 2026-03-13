Газета
Главная / Бизнес /

Производитель косметики Mixit займется продажей парфюмерии

В России есть дефицит сырья для создания такой продукции
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Производитель уходовой и декоративной косметики Mixit подал заявку на регистрацию товарного знака Perfume diary, говорится в материалах Роспатента. Из них следует, что он планирует выпускать парфюмерию. Представитель компании эту информацию подтвердил, уточнив, что под этим брендом уже летом 2026 г. будут выпущены три аромата объемом 50 мл и 15 мл, а также набор из трех миниатюр. Производить их планируется в Китае, реализация же будет происходить как в онлайне, так и в офлайн-магазинах. Запуск нового направления собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что компания видит высокий спрос на такую продукцию у своей аудитории.

Инвестиции в проект в Mixit не раскрывают. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает затраты на него примерно в 120 млн руб. Директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что хватит и 30–40 млн руб., но без учета стоимости товарного запаса. Такая сумма поможет новому бренду достичь заметного присутствия на рынке, в том числе за счет рекламы, маркетинга и логистики. Для удержания же доли компании придется ежегодно инвестировать еще порядка 20–50 млн руб., резюмирует эксперт.

