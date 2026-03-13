Минпромторг готов компенсировать стоимость отечественных деталей для дронов

Минпромторг готов компенсировать стоимость отечественных деталей для дроновСейчас производители беспилотников преимущественно закупают иностранные комплектующие
Минпромторг может начать покрывать разницу в стоимости между отечественными комплектующими для беспилотных авиасистем (БАС) и зарубежными аналогами, если отечественные оказываются дороже. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга, но подробностей механизма поддержки он не раскрыл.
Например, «Транспорт будущего» настроил производственные линии по батареям, рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. Но заинтересованные в поставках подобной продукции участники рынка, по его словам, указывают, что ее стоимость примерно на 20% выше привычного иностранного аналога, хотя мощность и производительность выше. В таких ситуациях Минпромторг готов оказывать помощь производителям компонентов для БАС во взаимодействии с производителями конечных изделий, уточнил он.