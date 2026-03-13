Минпромторг готов компенсировать стоимость отечественных деталей для дронов

Например, «Транспорт будущего» настроил производственные линии по батареям, рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. Но заинтересованные в поставках подобной продукции участники рынка, по его словам, указывают, что ее стоимость примерно на 20% выше привычного иностранного аналога, хотя мощность и производительность выше. В таких ситуациях Минпромторг готов оказывать помощь производителям компонентов для БАС во взаимодействии с производителями конечных изделий, уточнил он.