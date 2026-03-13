Газета
Главная / Бизнес /

Минпромторг готов компенсировать стоимость отечественных деталей для дронов

Сейчас производители беспилотников преимущественно закупают иностранные комплектующие
Мария Арялина
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг может начать покрывать разницу в стоимости между отечественными комплектующими для беспилотных авиасистем (БАС) и зарубежными аналогами, если отечественные оказываются дороже. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга, но подробностей механизма поддержки он не раскрыл.

Например, «Транспорт будущего» настроил производственные линии по батареям, рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. Но заинтересованные в поставках подобной продукции участники рынка, по его словам, указывают, что ее стоимость примерно на 20% выше привычного иностранного аналога, хотя мощность и производительность выше. В таких ситуациях Минпромторг готов оказывать помощь производителям компонентов для БАС во взаимодействии с производителями конечных изделий, уточнил он.

