Россия в 2025 году увеличила импорт глинозема из Китая на 25%

Импорт глинозема (оксида алюминия) из Китая в Россию начал расти в 2022 г. на фоне сложностей с поставками из ряда других стран после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Но объемы поставок сильно колебались от месяца к месяцу. Устойчивый рост наблюдается с ноября 2023 г. По итогам 2023 г. поставки увеличились на 31% к уровню предыдущего года до 1,1 млн т, по итогам 2024 г. – в 1,5 раза до 1,6 млн т.