Россия в 2025 году увеличила импорт глинозема из Китая на 25%Страна стала ключевым поставщиком сырья для «Русала»
Импорт глинозема (полуфабрикат для производства алюминия) из Китая в Россию в 2025 г. вырос на 25% к уровню предыдущего года до 2 млн т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». В денежном выражении поставки увеличились на 8% до $974,8 млн. Максимальный показатель поставок в прошлом году был зафиксирован в сентябре – 231 452 т на $105,9 млн. Данные по поставкам в январе – феврале 2026 г. пока не опубликованы.
Импорт глинозема (оксида алюминия) из Китая в Россию начал расти в 2022 г. на фоне сложностей с поставками из ряда других стран после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Но объемы поставок сильно колебались от месяца к месяцу. Устойчивый рост наблюдается с ноября 2023 г. По итогам 2023 г. поставки увеличились на 31% к уровню предыдущего года до 1,1 млн т, по итогам 2024 г. – в 1,5 раза до 1,6 млн т.