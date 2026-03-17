Московский арбитраж арестовал счета еще одной компании ритейлера Ralf Ringer

Московский арбитраж арестовал счета еще одной компании ритейлера Ralf RingerНалоговая служба пытается взыскать с нее 1,28 млрд рублей за долги головной структуры
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 15 по Москве о принятии обеспечительных мер в виде ареста 1,74 млрд руб. на счетах связанной с обувным ритейлером Ralf Ringer компании «Ральф Рингер продакшн». Соответствующее решение было принято 10 февраля, уже на следующий день был выдан исполнительный лист, свидетельствуют материалы картотеки. Запросы в Ralf Ringer, а также в банки (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, ПСБ и проч.), в которых обслуживались ее счета, остались без ответов.
Инспекция ФНС обратилась с иском к «Ральф Рингер продакшн» о взыскании с нее 1,28 млрд руб. еще в ноябре 2025 г. Из материалов дела следует, что она попросила суд признать ответчика взаимосвязанной стороной с АО «Ресурс развития» (ранее «Ральф Рингер», головная структура группы). На этом основании истец считает, что взыскивать задолженность последней перед налоговиками надо именно с «Ральф Рингер продакшн». Само «Ресурс развитие» не успело погасить как раз 1,74 млрд руб. с учетом пени.