Минэнерго допустило возвращение полного запрета на экспорт бензина

Минэнерго допустило возвращение полного запрета на экспорт бензинаОн может быть введен в качестве превентивной меры из-за роста оптовых цен
Правительство может вновь ввести запрет на экспорт бензина из России для его производителей в качестве превентивной меры из-за резкого роста оптовых цен. Об этом заявил 19 марта на форуме «Биржевой товарный рынок 2026» директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.
Говоря о ситуации на рынке бензина, он отметил, что у правительства выработан эффективный механизм в отношении ограничений на экспорт нефтепродуктов, который при необходимости можно задействовать очень быстро. «С учетом высоких цен, может быть, это решение будет принято превентивно», – сказал чиновник.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам