Программа модернизации ТЭС в России может стать бессрочной

Программа модернизации ТЭС в России может стать бессрочнойКомпании не спешат обновлять генерирующие мощности в текущих макроэкономических условиях
Вице-премьер Александр Новак призвал продлить программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в России и предложил сделать ее бессрочной. С такой инициативой он выступил 25 марта в ходе выступления на заседании коллегии Минэнерго. «Необходимо продлить программу модернизации тепловой генерации. Она у нас заканчивается в 2031 г. И здесь нужно определиться со сроками, а может быть, даже сделать ее бессрочной», – сказал Новак. Он отметил, что программа показала свою эффективность.
Программа конкурентного отбора мощности для модернизации ТЭС (КОММод) была одобрена правительством в 2019 г. и рассчитана на 10 лет – с 2022 по 2031 г. В отличие от программы договоров о предоставлении мощности и механизма конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) она направлена на модернизацию действующих энергоблоков.