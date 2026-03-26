Программа модернизации ТЭС в России может стать бессрочной

Вице-премьер Александр Новак призвал продлить программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в России и предложил сделать ее бессрочной. С такой инициативой он выступил 25 марта в ходе выступления на заседании коллегии Минэнерго. «Необходимо продлить программу модернизации тепловой генерации. Она у нас заканчивается в 2031 г. И здесь нужно определиться со сроками, а может быть, даже сделать ее бессрочной», – сказал Новак. Он отметил, что программа показала свою эффективность.