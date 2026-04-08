Количество зарядок для электрокаров медленно растет

Количество зарядок для электрокаров медленно растетРынок ориентируется на быстрые станции, ввод которых субсидируется государством
Рынок публичной зарядной инфраструктуры для электромобилей в России в январе – марте вырос на 3% с начала 2026 г. до 9889 электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом говорится в статистике цифровой платформы 2Chargers, которая собирает базу данных об этой инфраструктуре.
Количество быстрых зарядных станций (DC, постоянный ток), которые по классификации платформы имеют мощность не менее 22 кВт, выросло почти на 5% с начала года до 5004 единиц. Динамика по медленным станциям (AC, переменный ток) существенно ниже – она составила +1,5% до 4885 ЭЗС. Еще на 15% увеличился ввод сверхбыстрых зарядок (DC, более 150 кВт) – до 152 единиц.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам