В московских косметологических клиниках возник дефицит препарата из молок лосося

Косметологические клиники Москвы испытывают нехватку препарата на основе полинуклеотидов – фрагментов ДНК лососевых рыб, их получают из молок последних. Об этом, в частности, сообщает компания «Эпилог» на своей странице в одной из социальных сетей. Ее основатель Алина Гюндогду эту информацию подтвердила. По ее словам, отгрузок таких средств нет уже 2–3 недели. О нехватке данных препаратов говорит также главный врач эстетической клиники Xella Илона Авдалян. Врач-косметолог одного из филиалов «Медси» Антонина Милешкина тоже фиксирует перебои с получением средств с полинуклеотидами. Поставки последних сейчас нестабильны, что и привело к локальному дефициту, добавляет бизнес-эксперт отрасли спа и медицинского спа Наталья Филиппова. Дефицит препарата подтверждает также основатель и главный врач клиники эстетической и превентивной медицины Idealist Мария Мерекина.