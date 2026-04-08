В Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-лотереи

В Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-лотереиСейчас такая мера действует только для ставок и казино, но не распространяется на лотереи
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила ввести механизм добровольного самозапрета на участие в онлайн-лотереях. Соответствующее письмо она направила министру финансов Антону Силуанову. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
В письме говорится, что из-за цифровизации участие в лотереях стало простым и круглосуточным, что повышает риск импульсивных расходов и вовлечения людей, склонных к зависимости. По мнению депутата, особенно это касается онлайн-формата, где отсутствуют внешние ограничения.
