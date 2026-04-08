Чистый убыток дистрибутора Tenet в 2025 году составил 8,7 млрд рублей

Чистый убыток дистрибутора Tenet в 2025 году составил 8,7 млрд рублейВысокая себестоимость производства автомобилей не позволила компании повысить отпускные цены и выйти на прибыль в первый год работы
Дистрибутор легковых автомобилей «Тенет рус» по итогам 2025 г. получил чистый убыток в размере 8,7 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). «Тенет рус» была создана в октябре 2024 г., отчет за 2024 г. компания не публиковала.
Получение чистого убытка дистрибутор объясняет высокой себестоимостью автомобилей, невозможностью повышения отпускных цен, а также существенными расходами на стимулирование продаж в связи с высокой затаренностью складов и падением потребительского спроса на российском автомобильном рынке в 2025 г.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам