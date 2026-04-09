Бизнес

На сети РЖД значительно выросло число неисправных грузовых вагонов

Это может привести к росту ставок аренды на подвижной состав
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество неисправных и вовремя не отремонтированных грузовых вагонов на сети РЖД к концу февраля 2026 г. достигло 158 000 единиц, что составляет 11% общего парка. Об этом говорится в материалах Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), которые есть у «Ведомостей».

Для сравнения: на конец первого полугодия 2025 г. таких вагонов на сети было 86 000 шт. Сложившаяся ситуация привела к тому, что сейчас из всех длительно отставленных от движения вагонов порядка 80% приходится на нерабочий парк, отмечает ИПЕМ. В период 2024 г. – первой половины 2025-го эта доля была на уровне 6%, а с октября прошлого года по февраль этого размер неисправного парка вырос почти вдвое. В результате оперативного резерва вагонов, которые можно было бы использовать при возникновении локального дефицита в регионах погрузки, не стало, резюмирует ИПЕМ.

