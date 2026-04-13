Экспорт российской сельхозпродукции в Китай вырос почти на треть

Экспорт российской сельхозпродукции в Китай вырос почти на третьЭтому способствовали в том числе тарифные войны последнего с США
Экспорт российской агропромышленной продукции в Китай в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млн т в натуральном выражении и $2,4 млрд в денежном.
Такие данные приводит федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. По словам его руководителя Ильи Ильюшина, это рекордные показатели для первых трех месяцев за всю историю наблюдений как в весе, так и в валюте. К примеру, они на 29 и 43% превышают итоги аналогичного периода прошлого года. В «Агроэкспорте» уточняют, что доля Китая в общем объеме экспорта российской сельхозпродукции в 2025 г. составила 18,5%. Как она менялась в последние годы, представитель организации не уточнил.
