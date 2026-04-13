Экспорт российской сельхозпродукции в Китай вырос почти на треть

Такие данные приводит федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. По словам его руководителя Ильи Ильюшина, это рекордные показатели для первых трех месяцев за всю историю наблюдений как в весе, так и в валюте. К примеру, они на 29 и 43% превышают итоги аналогичного периода прошлого года. В «Агроэкспорте» уточняют, что доля Китая в общем объеме экспорта российской сельхозпродукции в 2025 г. составила 18,5%. Как она менялась в последние годы, представитель организации не уточнил.