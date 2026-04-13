Маркетплейс «М.видео» увеличил оборот до 7,45 млрд рублей за I квартал

Маркетплейс «М.видео» увеличил оборот до 7,45 млрд рублей за I кварталК платформе подключилось 3200 новых селлеров
Оборот маркетплейса «М.видео» в I квартале 2026 г. составил 7,45 млрд руб., что на 217% больше, чем годом ранее, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, за год общая доля онлайн-продаж ритейлера выросла с 30 до 40% от общего объема.
За I квартал к платформе подключилось 3200 новых селлеров, что в 1,6 раза больше, чем было в IV квартале 2025 г. Ассортимент маркетплейса превысил 400 000 товарных позиций, увеличившись вдвое по сравнению с I кварталом 2025 г., уточнили в компании.
