Бизнес

«Роснефть» приобрела крупного производителя ПВХ «Саянскхимпласт»

Нефтяная компания – основной поставщик сырья для завода, и сделка будет иметь синергетический эффект
Денис Ильюшенков
Александр Сидоров / ТАСС

Структура «Роснефти» – «РН-коммерция» стала единственным претендентом на выставленный на продажу «Саянскхимпласт», следует из выписки из протокола по итогам проведения публичных торгов по данному активу. Документ опубликован на сайте Русского аукционного дома.

Согласно документу, аукцион состоялся 13 апреля в 13.00 мск, единственная заявка была получена от «РН-коммерции». Компания является 100%-ной дочерней организацией НК «Роснефть». В итоге «Саянскхимпласт» и четыре связанные с ним структуры, которые продавались единым лотом, отошли структуре «Роснефти» по начальной цене (30,3 млрд руб.), говорится в документе.

