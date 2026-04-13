«Роснефть» приобрела крупного производителя ПВХ «Саянскхимпласт»

Согласно документу, аукцион состоялся 13 апреля в 13.00 мск, единственная заявка была получена от «РН-коммерции». Компания является 100%-ной дочерней организацией НК «Роснефть». В итоге «Саянскхимпласт» и четыре связанные с ним структуры, которые продавались единым лотом, отошли структуре «Роснефти» по начальной цене (30,3 млрд руб.), говорится в документе.