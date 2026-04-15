В России растет спрос на аренду инструментов для ремонта и ухода за садом

В России растет спрос на аренду инструментов для ремонта и ухода за садомВ текущих экономических условиях такую технику выгоднее брать напрокат, чем покупать
Совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров от аренды инструментов для ремонта и ухода за садом (без учета крупной техники) по итогам 2025 г. превысила 2 млрд руб., подсчитала компания «Infoline-аналитика». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 25% превышает итоги позапрошлого года. По его данным, тогда динамика спроса на прокат такой техники была еще выше – более 45%, что связано с низкой базой 2023 г. При этом общий оборот 11 крупнейших универсальных сетей DIY по итогам прошлого года, напротив, сократился на 2% до 1,15 трлн руб. без учета НДС, сообщала ранее Infoline. Для сравнения: в 2024 г. этот показатель увеличился на 10,6%.
Высокий интерес к аренде инструментов для ремонта и ухода за садом подтверждают и опрошенные «Ведомостями» специализированные ритейлеры. Представитель сервиса «Аренда инструмента» строительно-торгового дома «Петрович» говорит, что в 2025 г. количество подобных услуг увеличилось на 11,6%, тогда как годом ранее динамика находилась на уровне 1,4%. В ООО «Вирент» (структура компании «Всеинструменты.ру», специализируется на сдаче в аренду строительных инструментов и оборудования) отмечают, что его консолидированная выручка в прошлом году прибавила 64%, не уточняя детали. По данным «СПАРК-Интерфакса», данный показатель у него за этот период составил 1,4 млрд руб. (+62% год к году). Правда, и чистый убыток у данной организации увеличился в 12,5 раза до 40 млн руб. Представитель «Вирента» объясняет это распределением расходов внутри группы.