В России растет спрос на аренду инструментов для ремонта и ухода за садом

Совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров от аренды инструментов для ремонта и ухода за садом (без учета крупной техники) по итогам 2025 г. превысила 2 млрд руб., подсчитала компания «Infoline-аналитика». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 25% превышает итоги позапрошлого года. По его данным, тогда динамика спроса на прокат такой техники была еще выше – более 45%, что связано с низкой базой 2023 г. При этом общий оборот 11 крупнейших универсальных сетей DIY по итогам прошлого года, напротив, сократился на 2% до 1,15 трлн руб. без учета НДС, сообщала ранее Infoline. Для сравнения: в 2024 г. этот показатель увеличился на 10,6%.