Продажи новых легковых автомобилей вернутся к росту в 2027 году

Динамика будет зависеть от ключевой ставки и уверенности потребителей в завтрашнем дне
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2026 г., вероятнее всего, останется на уровне предыдущего года (1,33 млн шт.), а в 2027 г. вырастет на 14% до 1,52 млн машин. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре консалтинговой компании Oks Labs (by Okkam), с которым ознакомились «Ведомости».

В 2028 г., согласно базовому сценарию прогноза, продажи могут вырасти на 8% г/г до 1,64 млн автомобилей и, таким образом, превысить уровень рынка 2024 г. Тогда в России было продано 1,57 млн новых легковых авто, следует из данных «Автостата».

