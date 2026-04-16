Россия увеличила экспорт угля в марте на 8%

Продажи российского угля за рубеж в марте 2026 г. выросли на 8% к уровню марта 2025 г. и достигли 16,9 млн т – максимума с ноября прошлого года. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». По сравнению с показателем февраля этого года поставки выросли на 16%. Мартовский рост позволил сохранить экспорт в I квартале 2026 г. на уровне аналогичного периода прошлого года – он составил 45,9 млн т (-0,2%). По итогам января – февраля отгрузки были ниже на 5% в годовом выражении.