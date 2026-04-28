В ФАС выступили против разработанной Минпромторгом новой модели торговли

В ФАС выступили против разработанной Минпромторгом новой модели торговлиСлужба считает меры ведомства избыточными
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает предложенную Минпромторгом новую национальную модель торговой деятельности. Об этом заявила замглавы ведомства Адиля Вяселева на сессии Российского интернет-форума (РИФ) в Сколково. По ее словам, у регулятора «достаточно инструментария», а изменения могут нарушить сложившийся баланс на рынке.
Обсуждаемая модель «сводится в большей степени к ужесточению требований к маркетплейсам, чем к снижению барьеров для традиционных сетей», отметила Вяселева. ФАС, по ее словам, выступает против обоих подходов – как против отмены действующих ограничений для офлайн-ритейла, так и против дополнительного регулирования онлайн-площадок. Крупнейшие маркетплейсы уже добровольно исполняют часть норм будущего закона о платформенной экономике, напомнила она.