Среднегодовой темп роста погрузки на сети РЖД до 2031 года не превысит 1,3%Динамику показателя будет определять экономическая конъюнктура в стране и динамика инвестиций в инфраструктуру
Погрузка на сети РЖД до 2031 г. (включительно) будет расти в базовом сценарии на 1,3% ежегодно. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency, с которым ознакомились «Ведомости».
Такой сценарий предполагает, что в 2026–2028 гг. среднее значение погрузки составит 1,142 млрд т, что на 2,9% меньше среднего значения 2023–2025 гг., а в 2029–2031 гг. этот показатель будет расти в среднем на 4,5% до 1,194 млрд т. Таким образом, среднегодовой темп роста (CAGR) погрузки с 2025 по 2031 г. составит 1,3%.
