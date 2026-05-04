Крупнейшие ритейлеры увеличили число собственных марок более чем на 10%

В то же время у «Магнита» темпы запуска СТМ, напротив, снизились – число новых брендов у этого ритейлера в 2025 г. сократилось примерно в 2,2 раза с 29 до 13, говорится в отчете NTech. В самой компании объясняют это пересмотром портфельной стратегии. Из слов ее представителя следует, что «Магнит» провел ревизию СТМ, а также изменил дизайн некоторых из них, «чтобы актуализировать их для целевой аудитории». «Верный», по данным NTech, запустил пять новых марок против четырех годом ранее, «Дикси» – четыре (годом ранее было три), «О’кей» – две вместо одной. У Metro и «Ашана» новых СТМ в прошлом году не было, а сеть «Вкусвилл» в расчеты компании не попала.