RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Крупнейшие ритейлеры увеличили число собственных марок более чем на 10%

Причем активным развитием этого направления сейчас занимаются лишь X5 и «Лента»
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Девять крупнейших федеральных ритейлеров по итогам 2025 г. увеличили число новых собственных торговых марок (СТМ) по сравнению с позапрошлым годом на 11,2% до 418 шт., подсчитали «Ведомости» на основе данных аналитической компании NTech. При этом только у двух компаний число запущенных за это время брендов выросло примерно вдвое – у X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») с 16 до 35, у «Ленты» с 6 до 12. В последней на запрос не ответили. В X5 сообщили лишь, что по итогам 2025 г. доля СТМ в выручке «Пятерочки» составила 25,4%, в «Перекрестке» – 23,5%, тогда как в дискаунтере «Чижик» на собственные бренды пришлось около 60% ассортимента. Абсолютные цифры и годовую динамику представитель группы не раскрыл.

В то же время у «Магнита» темпы запуска СТМ, напротив, снизились – число новых брендов у этого ритейлера в 2025 г. сократилось примерно в 2,2 раза с 29 до 13, говорится в отчете NTech. В самой компании объясняют это пересмотром портфельной стратегии. Из слов ее представителя следует, что «Магнит» провел ревизию СТМ, а также изменил дизайн некоторых из них, «чтобы актуализировать их для целевой аудитории». «Верный», по данным NTech, запустил пять новых марок против четырех годом ранее, «Дикси» – четыре (годом ранее было три), «О’кей» – две вместо одной. У Metro и «Ашана» новых СТМ в прошлом году не было, а сеть «Вкусвилл» в расчеты компании не попала.

