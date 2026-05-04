Более 50% россиян хотят возвращения западных компаний

Более 50% россиян хотят возвращения западных компанийСильнее всего граждане ощутили отсутствие автомобильных брендов, следует из данных опроса
Большая часть граждан (56%) хотела бы возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере, примерно четверть респондентов (27%) не хочет этого. К такому выводу пришла ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», проведя опрос среди 2042 россиян старше 18 лет в феврале – марте этого года (результаты есть у «Ведомостей). Еще 17% не смогли ответить на вопрос о возвращении компаний.
Чаще всего россияне хотят, чтобы в страну вернулись западные производители автомобилей (41%). Помимо этого 28% опрошенных хотели бы возвращения производителей кино, музыки и компьютерных игр. Практически равные доли респондентов заинтересованы в производителях программного обеспечения (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%), а также косметики (22%). Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Чем младше респонденты, тем больше среди них тех, кто хочет, чтобы в Россию вернулись ушедшие бренды. Например, среди россиян, представляющих группу 18–29 лет, таких 84% опрошенных, а в группе респондентов в возрасте 60 лет и старше их только 38%.
Мужчины и женщины практически в равной степени хотят, чтобы западные компании вернулись в Россию (55 и 57% соответственно). При этом среди мужчин выше доля тех, кто этого не хочет, – 32% опрошенных. Аналогичной точки зрения придерживается лишь 23% женщин. Не ответили на вопрос 13% мужчин и 20% женщин.
Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители хотят снова видеть на российском рынке западных производителей, пришли к выводу социологи. Например, в Москве этого ждут 66% опрошенных, а не хотят 24% респондентов. Не ответили на вопрос 10% участников опроса. В то же время в городах с населением менее 100 000 человек возвращения западных компаний хотят 49% опрошенных, а не хотят 32% респондентов. На вопрос не ответили 19% участников. В селах треть россиян (32%) хочет, чтобы западные компании вернулись, 48% респондентов этого не хотят. Ответ не дали 20% опрошенных.
Как опрашивали
Группы, скучающие по одним категориям товаров, как правило, одновременно хотели бы возврата и других брендов, отметил директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. По его мнению, речь идет о целостном запросе на присутствие западного бизнеса, а не о точечном дефиците. Сильнее всего люди ощутили удар по авторынку, тогда как потребность в западных товарах в других сегментах выражена слабее, уточнил эксперт.
Чаще всего за возвращение выступают группы граждан с наибольшим опытом потребления западной продукции, добавил Звоновский. Молодые респонденты менее лояльны к решениям об уходе компаний, считает он. По словам эксперта, аудитория сел оказывается наиболее оторванной от западного потребительского рынка из-за более слабой информированности и скромного уровня потребления такой продукции.
По оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в первую очередь уход западных брендов заметен для жителей крупных городов с достаточно высоким уровнем дохода. В повседневной жизни среднестатистических семей, которые до ухода западных компаний пользовались наиболее дешевыми видами изделий, мало что изменилось, добавил он.
Высокий спрос на возвращение западных брендов машин связан, как выделяет Сафонов, с несколькими ключевыми вопросами импортозамещения, которые бьют по потреблению. Среди них – надежность и эксплуатационные качества, доступность запчастей, сервиса и цены. Стоимость западных автомобилей выросла больше, чем зарплаты населения, считает Сафонов. Приобрести автомобили по-прежнему можно при наличии средств, но сам процесс стал сложнее – из-за логистики, параллельного импорта и утильсбора. Именно поэтому проблема покупки лежит не в физическом отсутствии, а в усложнении и удорожании доступа, заключил эксперт.