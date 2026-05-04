Более 50% россиян хотят возвращения западных компаний

Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители хотят снова видеть на российском рынке западных производителей, пришли к выводу социологи. Например, в Москве этого ждут 66% опрошенных, а не хотят 24% респондентов. Не ответили на вопрос 10% участников опроса. В то же время в городах с населением менее 100 000 человек возвращения западных компаний хотят 49% опрошенных, а не хотят 32% респондентов. На вопрос не ответили 19% участников. В селах треть россиян (32%) хочет, чтобы западные компании вернулись, 48% респондентов этого не хотят. Ответ не дали 20% опрошенных.