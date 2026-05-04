Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов

Фармкомпания «Промомед» выходит на рынок косметики и БАДовДоходность на этом рынке выше, и здесь меньше ограничений
Фармацевтическая компания «Промомед» запускает линейку уходовой косметики и биологически активных добавок (БАД) под брендом Telomerol. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Так, по его словам, она начала производить антивозрастные кремы для лица и глаз, лифтинг-сыворотку, патчи, восстанавливающую маску для волос, сыворотку – активатор фолликулов и шампунь.
Данная продукция уже появилась на сайте «Промомеда», убедился корреспондент «Ведомостей». Ее стоимость варьируется от 9750 руб. за шампунь до 46 625 руб. за крем для лица. Впрочем, ее планируется продавать и в крупных косметических сетях, добавляет собеседник «Ведомостей». Он также говорит, что линейка выпускается на контрактных площадках, правда, партнеров не называет.
