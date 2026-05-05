Китай в январе – марте вдвое нарастил импорт российского медного сырья

Экспорт медного концентрата (сырье для производства меди) из России в Китай в январе – марте 2026 г. вырос вдвое по сравнению с показателем I квартала прошлого года и достиг 288 425 т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.