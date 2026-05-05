Продажи шоколада падают второй год подряд

Продажи шоколада падают второй год подрядЭто связано с экономией и трендом на здоровый образ жизни
Общий объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб., подсчитала аналитическая компания NTech. Таким образом, по ее данным, в натуральном выражении этот показатель сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%. Данный рынок в штуках падает уже второй год подряд. В 2024 г. реализация такой продукции также снизилась на 6%. Правда, в рублях она увеличилась на 10%. В «Объединенных кондитерах» («Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский») на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в X5, «Магните», «Ленте», «Азбуке вкуса», «Вкусвилле» и Metro. В сети «О’кей» от комментариев отказались.
Шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок, на этой категории экономят прежде всего, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный, в свою очередь, объясняет это подорожанием такой продукции на фоне увеличения себестоимости производства. Беспрецедентный дефицит какао-бобов на мировых биржах в 2024 г. привел к росту цен, которые на пике достигали $12 000 за 1 т, говорит эксперт. Средняя розничная стоимость шоколада в России по итогам 2025 г. находилась на уровне 1439 руб. за 1 кг против 1124 руб. за 1 кг в позапрошлом году, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Таким образом, этот продукт прибавил около 28%.