Торги углем на бирже в январе – апреле выросли более чем вдвое

Торги углем на бирже в январе – апреле выросли более чем вдвоеРеализация топлива растет за счет расширения предложения и структуры покупателей
Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) в январе – апреле 2026 г. вырос в 2,4 раза к показателю аналогичного периода прошлого года и составил примерно 1,1 млн т. Об этом свидетельствует статистика биржи. В апреле на биржевых торгах было реализовано 176 360 т угля, что в 1,6 раза больше, чем в апреле 2025 г.
Петербургская биржа объясняет рост биржевых продаж развитием торговых сервисов, в том числе запуском в 2026 г. возможности доставки угля, купленного на торгах, до котельной. С 1 апреля покупатели угля также будут освобождены от платы за участие в торгах, отмечается в сообщении биржи.
