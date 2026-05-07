Активы одного из крупнейших нижегородских молочных холдингов выставили на продажу

Продавцом этих активов выступает Сбербанк, говорится в карточке лота. Представитель финансовой организации уточнил, что данные организации находятся у нее в залоге, а их продажа осуществляется по соглашению с собственником. По данным «СПАРК-Интерфакса», им является депутат законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Связаться с ним, а также с представителем «Гранд НН» не удалось. Официальный сайт последней на момент написания статьи не работал. Индикативная стоимость предприятий составляет 3,3 млрд руб., говорится на сайте Portal DA. Впрочем, окончательная цена будет сформирована с учетом позиции собственника и кредиторов, пока она находится на этапе обсуждения, уточнили в Сбербанке.