Главная / Бизнес /

Активы одного из крупнейших нижегородских молочных холдингов выставили на продажу

Его собственнику, вероятно, понадобились средства для расплаты с кредиторами
Линда Журавлева
Portal DA
Нижегородская группа «Гранд НН» хочет продать часть своих предприятий. Как следует из информации, опубликованной на сайте электронной площадки Portal DA, речь идет о Ковернинском молочном заводе, а также племенных заводах «Семинский», «Пушкинское», «Линдовский» и им. Ленина. Все они находятся в Нижегородской области, им принадлежит 10 га земли, фабрики по производству молока на 10 000 кв. м, а также 8575 голов скота, из которых 2000 – дойное стадо. Из них лишь «Линдовский» занимается растениеводством.

Продавцом этих активов выступает Сбербанк, говорится в карточке лота. Представитель финансовой организации уточнил, что данные организации находятся у нее в залоге, а их продажа осуществляется по соглашению с собственником. По данным «СПАРК-Интерфакса», им является депутат законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Связаться с ним, а также с представителем «Гранд НН» не удалось. Официальный сайт последней на момент написания статьи не работал. Индикативная стоимость предприятий составляет 3,3 млрд руб., говорится на сайте Portal DA. Впрочем, окончательная цена будет сформирована с учетом позиции собственника и кредиторов, пока она находится на этапе обсуждения, уточнили в Сбербанке.

