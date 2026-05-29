Летний отдых в ОАЭ подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке

Летний отдых в ОАЭ подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем ВостокеНа это также повлияло и укрепление рубля
Средняя стоимость бронирования 5-звездочного отеля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на летний период 2026 г. сократилась год к году на 50–70% до 8000–9000 руб. в сутки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Поездки в эту страну в июне-августе действительно обойдутся дешевле, чем это было в аналогичные месяцы 2025 г., подтверждают данные туристических агрегаторов. Правда, у них менее выраженная динамика. По информации «Островка», цена за номер в 5-звездочном отеле там в этот период составляет в среднем 24 300 руб. за ночь. Снижение год к году составило 9%. Представитель OneTwoTrip утверждает, что стоимость проживания в ОАЭ упала лишь на 4% до 28 800 руб. за сутки. Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, впрочем, считает, что цены в наиболее востребованных гостиницах этой страны летом на уровне прошлого года, так как они уже восстановили загрузку.
Местные отели снижают стоимость для привлечения туристов на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечают эксперты. 28 февраля начался военный конфликт между США, Израилем и Ираном. Последний в ответ на удары по своей территории атаковал различные объекты в приграничных странах, включая ОАЭ. 3 марта Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу путешествий в государства данного региона. Те послушались, однако самостоятельные путешественники по-прежнему могли бронировать отели через агрегаторы и официальные сайты гостиниц. 20 апреля Росавиация ограничения на полеты в ОАЭ сняла, однако рекомендации Минэкономразвития так и остались без изменений. Сейчас поездки в страну доступны только самостоятельным туристам.