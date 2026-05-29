Летний отдых в ОАЭ подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке

Средняя стоимость бронирования 5-звездочного отеля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на летний период 2026 г. сократилась год к году на 50–70% до 8000–9000 руб. в сутки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Поездки в эту страну в июне-августе действительно обойдутся дешевле, чем это было в аналогичные месяцы 2025 г., подтверждают данные туристических агрегаторов. Правда, у них менее выраженная динамика. По информации «Островка», цена за номер в 5-звездочном отеле там в этот период составляет в среднем 24 300 руб. за ночь. Снижение год к году составило 9%. Представитель OneTwoTrip утверждает, что стоимость проживания в ОАЭ упала лишь на 4% до 28 800 руб. за сутки. Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, впрочем, считает, что цены в наиболее востребованных гостиницах этой страны летом на уровне прошлого года, так как они уже восстановили загрузку.