Рост цен на уголь не помог экспорту выйти в прибыль

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на уголь на мировом рынке вслед за стоимостью других энергоносителей. Выросли и ставки фрахта балкеров. Стоимость австралийского угля на базисе FOB Ньюкасл, которая является бенчмарком для рынка Азии, с 27 февраля по 27 мая увеличилась на 14% до $131,8/т, свидетельствуют данные биржи ICE.