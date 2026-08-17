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Главная / Бизнес /

Флот газовозов СПГ под российским флагом вырос до 19 судов

Это дает судам правовую защиту при транзите, поясняют эксперты
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 г. достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года. Это следует из оценки консалтинговой компании «Гекон» на основе данных Российского морского регистра судоходства и Росморречфлота (презентация есть у «Ведомостей»). На начало 2025 г. в российском реестре числился только один газовоз – «Портовый».

Совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 г. к августу 2026 г. увеличился в 20 раз с 80 000 до 1,56 млн т, общая грузовместимость – в 21 раз со 138 000 до 2,9 млн куб. м.

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