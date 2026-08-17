Флот газовозов СПГ под российским флагом вырос до 19 судов

Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 г. достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года. Это следует из оценки консалтинговой компании «Гекон» на основе данных Российского морского регистра судоходства и Росморречфлота (презентация есть у «Ведомостей»). На начало 2025 г. в российском реестре числился только один газовоз – «Портовый».