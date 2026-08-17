Флот газовозов СПГ под российским флагом вырос до 19 судов

Флот газовозов СПГ под российским флагом вырос до 19 судовЭто дает судам правовую защиту при транзите, поясняют эксперты
Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 г. достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года. Это следует из оценки консалтинговой компании «Гекон» на основе данных Российского морского регистра судоходства и Росморречфлота (презентация есть у «Ведомостей»). На начало 2025 г. в российском реестре числился только один газовоз – «Портовый».
Совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 г. к августу 2026 г. увеличился в 20 раз с 80 000 до 1,56 млн т, общая грузовместимость – в 21 раз со 138 000 до 2,9 млн куб. м.
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