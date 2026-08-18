ОСК обсуждает с «Росатомом» строительство плавучих энергоблоков в Северодвинске

Участие «Севмаша» в строительстве ПЭБов может быть реализовано на основе принципа «распределенной верфи», сообщил замглавы ОСК 13 августа на форуме «Арктика-регионы». Эта концепция предполагает, что строительство энергоблока распределяется между несколькими предприятиями, а окончательную сборку и сдачу заказчику выполняет головная верфь. Строительство ПЭБов «очень востребовано» для Арктики, отметил Торопов.