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Главная / Бизнес /

ОСК обсуждает с «Росатомом» строительство плавучих энергоблоков в Северодвинске

Госкорпорация планирует построить четыре плавучие атомные станции
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет переговоры с госкорпорацией «Росатом» о возможном привлечении верфи «Севмаш» в Северодвинске к строительству атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ). Об этом рассказал заместитель гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов. «Ведомости» узнали детали обсуждаемого сотрудничества.

Участие «Севмаша» в строительстве ПЭБов может быть реализовано на основе принципа «распределенной верфи», сообщил замглавы ОСК 13 августа на форуме «Арктика-регионы». Эта концепция предполагает, что строительство энергоблока распределяется между несколькими предприятиями, а окончательную сборку и сдачу заказчику выполняет головная верфь. Строительство ПЭБов «очень востребовано» для Арктики, отметил Торопов.

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