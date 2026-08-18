ОСК обсуждает с «Росатомом» строительство плавучих энергоблоков в Северодвинске

ОСК обсуждает с «Росатомом» строительство плавучих энергоблоков в СеверодвинскеГоскорпорация планирует построить четыре плавучие атомные станции
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет переговоры с госкорпорацией «Росатом» о возможном привлечении верфи «Севмаш» в Северодвинске к строительству атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ). Об этом рассказал заместитель гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов. «Ведомости» узнали детали обсуждаемого сотрудничества.
Участие «Севмаша» в строительстве ПЭБов может быть реализовано на основе принципа «распределенной верфи», сообщил замглавы ОСК 13 августа на форуме «Арктика-регионы». Эта концепция предполагает, что строительство энергоблока распределяется между несколькими предприятиями, а окончательную сборку и сдачу заказчику выполняет головная верфь. Строительство ПЭБов «очень востребовано» для Арктики, отметил Торопов.