Минский тракторный завод хочет сократить дилерскую сеть в России

Россия занимает 55% в структуре экспорта МТЗ в денежном выражении, страны СНГ – около 25%, дальнее зарубежье – 20%. По итогам первого полугодия продажи МТЗ в России в денежном выражении снизились на 2% год к году (абсолютные цифры компания не раскрывает). По словам гендиректора МТЗ, российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности обновления техники. Тем не менее завод рассчитывает по итогам года выйти на прибавку в 2% к прошлогоднему уровню продаж в России в деньгах, в том числе за счет сотрудничества с «Росагролизингом». По итогам семи месяцев продажи техники МТЗ через российскую государственную лизинговую компанию выросли как в натуральном, так и в денежном выражении.