Крупнейшие фармкомпании сократили расходы на проведение исследований в России

Общие затраты 18 крупнейших международных фармкомпаний (по версии отраслевого портала Fierce Pharma) на проведение исследований и разработок в России по итогам 2025 г. сократились по сравнению с предыдущим годом на 14,4% до 3,08 млрд руб. Это следует из отчетов этих организаций о передаче ценностей, которые изучили «Ведомости». Данная статья расходов снижается второй год подряд. В 2024 г. выплаты со стороны этих игроков упали на 18,4% до 3,59 млрд руб.