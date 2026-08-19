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Главная / Бизнес /

Крупнейшие фармкомпании сократили расходы на проведение исследований в России

Общий размер выплат врачам и медорганизациям за год практически не изменился
Валерия Кузьменко
Виктория Ларченко
Ведомости
Ведомости

Общие затраты 18 крупнейших международных фармкомпаний (по версии отраслевого портала Fierce Pharma) на проведение исследований и разработок в России по итогам 2025 г. сократились по сравнению с предыдущим годом на 14,4% до 3,08 млрд руб. Это следует из отчетов этих организаций о передаче ценностей, которые изучили «Ведомости». Данная статья расходов снижается второй год подряд. В 2024 г. выплаты со стороны этих игроков упали на 18,4% до 3,59 млрд руб.

Bayer, к примеру, за год уменьшила связанные с проведением исследований затраты с 47,7 млн до 1,5 млн руб., Novartis – с 1,21 млрд до 1 млрд руб., Roshe – c 380,4 млн до 217,7 млн руб., а MSD – с 375 млн до 171,5 млн руб. Впрочем, некоторые компании, напротив, увеличили выплаты. Например, Amgen – с 93,2 млн до 121,5 млн руб., а Swixx Biopharma – с 48,4 млн до 835,1 млн руб.

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