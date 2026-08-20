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Главная / Бизнес /

Экспорт угля из России в январе– июле вырос на 7%

Увеличению поставок способствуют улучшение ценовой конъюнктуры и высокий спрос в Индии и ЮВА
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в январе – июле 2026 г. увеличился на 7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 125,7 млн т. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В июле поставки угля увеличились на 8% в годовом выражении до более чем 19,7 млн т. Выше месячный показатель экспорта в этом году был только в июне. Согласно актуализированным данным ЦЦИ, тогда он составил 21,3 млн т.

Угольные компании увеличили экспорт в июле, несмотря на падение отгрузок через порты Азово-Черноморского бассейна из-за усложнения условий судоходства и сокращения числа доступных для загрузки судов. По данным ЦЦИ, экспорт через порты юга в июле упал на 18% к уровню июля прошлого года и в 2,2 раза к уровню июня этого года до 1,1 млн т.

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