Экспорт угля из России в январе– июле вырос на 7%Увеличению поставок способствуют улучшение ценовой конъюнктуры и высокий спрос в Индии и ЮВА
Экспорт угля из России в январе – июле 2026 г. увеличился на 7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 125,7 млн т. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В июле поставки угля увеличились на 8% в годовом выражении до более чем 19,7 млн т. Выше месячный показатель экспорта в этом году был только в июне. Согласно актуализированным данным ЦЦИ, тогда он составил 21,3 млн т.
Угольные компании увеличили экспорт в июле, несмотря на падение отгрузок через порты Азово-Черноморского бассейна из-за усложнения условий судоходства и сокращения числа доступных для загрузки судов. По данным ЦЦИ, экспорт через порты юга в июле упал на 18% к уровню июля прошлого года и в 2,2 раза к уровню июня этого года до 1,1 млн т.