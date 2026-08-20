Экспорт угля из России в январе– июле вырос на 7%

Экспорт угля из России в январе – июле 2026 г. увеличился на 7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 125,7 млн т. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В июле поставки угля увеличились на 8% в годовом выражении до более чем 19,7 млн т. Выше месячный показатель экспорта в этом году был только в июне. Согласно актуализированным данным ЦЦИ, тогда он составил 21,3 млн т.