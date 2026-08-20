Правительство разработает программу восстановления пострадавших от атак складов

Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников. Такие мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства, заявил глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Каким образом это планируется делать, пока не известно. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.