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Главная / Бизнес /

Правительство разработает программу восстановления пострадавших от атак складов

Она, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников. Такие мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства, заявил глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Каким образом это планируется делать, пока не известно. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.

ВСУ совершают нападения на складские комплексы (в основном маркетплейса Wildberries) с середины июля. Атакам беспилотников подверглись объекты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Волгограде и Пензенской области. Некоторые логопарки получили частичные повреждения, а, к примеру, склад Wildberries в Самарской области сгорел полностью. Общая площадь пострадавших объектов, а также возможный ущерб пока остаются неизвестными.

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