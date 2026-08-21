Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимум

Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимумДля стабилизации ситуации могут потребоваться новые регуляторные меры, считают эксперты
Цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) достигла нового исторического максимума, превысив 120 000 руб./т. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки. По итогам торгов 20 августа стоимость авиатоплива составила 121 864 руб./т. Предыдущий максимум был достигнут в начале мая – 90 401 руб./т. С начала года авиакеросин подорожал в 1,6 раза.
Внебиржевая цена на авиакеросин также растет, следует из данных Петербургской биржи. 19 августа (последние доступные данные) стоимость авиатоплива составляла 110 401 руб./т. С начала недели котировка выросла на 8%, а с начала года – в 1,5 раза. Максимальный уровень цены вне биржевых торгов был зафиксирован в начале июля – 117 337 руб./т.
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