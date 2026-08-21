Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS180,7-2,48%CNY Бирж.12,325-0,85%IMOEX2 121,53-2,34%RTSI801,79-0,26%RGBI113,57+0,11%RGBITR768,35+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимум

Для стабилизации ситуации могут потребоваться новые регуляторные меры, считают эксперты
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) достигла нового исторического максимума, превысив 120 000 руб./т. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки. По итогам торгов 20 августа стоимость авиатоплива составила 121 864 руб./т. Предыдущий максимум был достигнут в начале мая – 90 401 руб./т. С начала года авиакеросин подорожал в 1,6 раза.

Внебиржевая цена на авиакеросин также растет, следует из данных Петербургской биржи. 19 августа (последние доступные данные) стоимость авиатоплива составляла 110 401 руб./т. С начала недели котировка выросла на 8%, а с начала года – в 1,5 раза. Максимальный уровень цены вне биржевых торгов был зафиксирован в начале июля – 117 337 руб./т.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь