Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимум

Внебиржевая цена на авиакеросин также растет, следует из данных Петербургской биржи. 19 августа (последние доступные данные) стоимость авиатоплива составляла 110 401 руб./т. С начала недели котировка выросла на 8%, а с начала года – в 1,5 раза. Максимальный уровень цены вне биржевых торгов был зафиксирован в начале июля – 117 337 руб./т.